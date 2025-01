Stefano Borghi, ospite di Sky Sport, ha espresso alcune convinzioni sull'Inter, analizzando nello specifico il reparto offensivo. Di seguito le sue dichiarazioni: "In un reparto in cui ci sono due attaccanti formidabili come Lautaro Martinez e Thuram, è difficile riuscire a trovare spazio, ma Taremi sta deludendo perché ci si aspettava di più certamente dal punto di vista realizzativo".