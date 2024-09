Intervistato da TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Bonanni analizza così l'esordio in Champions League delle italiane: "Dai due scontri di Inter e Atalanta ne usciamo rafforzati - ha esordito -. L'Inter poteva fare qualcosa di più, così come l'Atalanta. Credo che indipendentemente da tutto, in Europa le squadre italiane vengono viste diversamente".