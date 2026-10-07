Giovanissimo (classe 1993), Kevin Bonacina, arbitro della sezione di Bergamo designato per la sfida di sabato tra Inter e Parma a San Siro, vanta due precedenti con i nerazzurri in carriera. Uno è proprio relativo all'ultima sfida del Meazza tra nerazzurri e ducali, giocata lo scorso 3 maggio e vinta dall'Inter per 2-0, seguita dalla sfida di Bologna dell'ultima giornata dell'ultimo torneo terminata invece sul punteggio di 3-3.