Dopo la strepitosa annata appena trascorsa, dove è stato tra i trascinatori del Bologna verso la Champions League, Giovanni Fabbian è atteso ora dalla consacrazione. Ai microfoni di Sport Mediaset, il centrocampista di scuola Inter sottolinea l'orgoglio nell'indossare la maglia dei felsinei: "Per me è un grandissimo onore, questa maglia va sudata. Sicuramente l'anno scorso abbiamo dimostrato di poterlo fare e quest'anno lo dimostreremo ancora. Il miglioramento passa da ogni allenamento, perché dà la forza, la spinta e l'unione per andare in campo la domenica".