Il difensore nerazzurro Yann Bisseck analizza così ai microfoni di Inter TV la sfida vinta 3-1 contro il Cagliari: “Per noi l’obiettivo è sempre vincere, sapevamo che dovevamo restare concentrati dopo Parma. Oggi è arrivata una bella vittoria, non dobbiamo mollare. Contro ogni squadra è difficile giocare, tutti contro di noi giocano al massimo. Sapevamo che oggi non sarebbe stato facile, dobbiamo continuare così anche contro il Bayern Monaco. Se siamo concentrati possiamo vincere anche al ritorno”.

La tua crescita?

"Come giocatore si può sempre migliorare, sono venuto all’Inter per questo, ho sempre saputo che dovevo restare concentrato. La mia crescita sta andando bene, ci sono tante cose da migliorare ma penso di essere sulla strada giusta. Mi piace molto l’NBA, in un’altra vita forse avrei giocato a basket ma sono nato in Europa e quindi ho scelto il calcio”.