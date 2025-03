Yann Bisseck, difensore nerazzurro, ha parlato a DAZN dopo la vittoria in rimonta contro il Monza: "Il gol di Calhanoglu è stato bello. Quello che ho fatto io è molto semplice, lui ha completato il lavoro. Sappiamo che quando le squadre si difendono con il blocco basso, i 'terzi' diventano fondamentali. Bastoni è uno dei migliori difensori al mondo, abbiamo fatto bene i nostri compiti. Per me è una grande felicità giocare qui, tutti i miei compagni mi aiutano ogni giorno e imparo sempre di più. Posso ancora migliorare tanto, sono contento finora del mio percorso".

Vincere tutto? "Siamo messi bene in tutte le competizioni, dobbiamo crederci. Il mister sa quel che fa, la squadra è molto forte, la possibilità di vincere tutto c'è. Ma procediamo step by step", ha concluso Bisseck.