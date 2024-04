"Essere qui è un’emozione incredibile. È passato un annetto dall’ultima partita che ho visto qui, non potevo perdermi quest’occasione". Parola di Tommaso Berni, emozionatissimo per il suo ritorno al Meazza, come racconta ai microfoni di Inter Tv prima del fischio d'inizio di Inter-Torino.

Che voto dai alla stagione dell’Inter:

"Un 10 non possiamo darlo, ma un 9,5 tutto. È stata una stagione incredibile, è una gioia passare in mezzo al popolo nerazzurro in festa. È stato emozionante camminare in mezzo ai nerazzurri".

Un aspetto che ti ha colpito su questa Inter:

"La continuità, la grande mentalità che hanno tutti i miei ex compagni, e il gioco. È stato incredibile vedere giocare questa Inter quest’anno".

Su Sommer:

"Come non dare un giudizio super positivo? Ma non solo a lui, ma a tutti. Credo sia merito dello staff di Inzaghi e alla disponibilità di tutti i compagni che sono riusciti a creare un gruppo incredibile e Sommer ha fatto una stagione incredibile".

Sei pronto a festeggiare? Cosa ti ha colpito di questa Inter, al di là di valori e numeri?

"Sicuramente hanno creato una coesione incredibile e i meriti vanno a tutti: ai miei ex compagni, allo staff, a Inzaghi… È stato speciale vedere tante partite dell’Inter giocando un calcio difficilmente visto in Italia".