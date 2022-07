Marco Bellinazzo apre uno spiraglio per il Napoli nella corsa a Paulo Dybala. Queste sono le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: "L'obiettivo del Napoli era quello di ridurre il monte ingaggi e penso sia stato ampiamente raggiunto. Ci sono stati alcuni innesti con stipendi molto più leggeri rispetto a chi è uscito. Lo spazio c’è per fare questa operazione importante che andrebbe fatta per più motivi. Il primo sicuramente è quello di ricreare entusiasmo in questa piazza. Inter, Juventus e Milan stanno facendo colpi importanti. Per un innesto importante ci sarebbero ragioni economiche e tecniche. Dybala è un giocatore che essendo di provenienza italiana non darebbe benefici fiscali come quelli che provengono dall’estero. Dipenderebbe tanto anche dal compenso. Ad esempio 7 milioni netti diventerebbero 12/13 lordi. Io, però, penso che gli spazi di manovra ci siano perché non si può limare troppo il tasso tecnico. La piazza di Napoli ha bisogno di un nome importante. Può essere tralasciato se si confermassero giocatori come Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen".