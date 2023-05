Intervistato da Inter TV dopo la vittoria di oggi contro il Sassuolo, l'esterno nerazzurro Raoul Bellanova commenta così il 4-2 di San Siro: "Le prove generali per un gol vero? Sì, era un po' un cross più che un tiro. Speriamo che la prossima volta entri senza deviazione"

Hai trasformato i fischi in applausi.

"Non è stato un momento facile, ma sappiamo che i nostri tifosi pretendono tanto perché l'Inter è una squadra grande. Credo che quando sono entrato in Champion qualcosa sia cambiato, devo ringraziare i miei compagni che su quell'episodio mi sono stati molto vicini".

Nella ripresa avete pensato una po' alla Champions?

"Sì forse sul 3-0 abbiamo pensato un po' troppo a gestire. Per fortuna è andata bene e abbiamo portato a casa questa bella vittoria. Adesso ce la godiamo e pensiamo alla prossima che potrebbe davvero portarci nella storia".