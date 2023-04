Il tour di interviste di Raoul Bellanova prima di Empoli-Inter continua ai microfoni di DAZN: "A partire da oggi sono tutte finali, non possiamo perdere punti. Oggi titolare? Io sto bene fisicamente e mentalmente, sento la fiducia di mister e compagni. L'andata è il passato, è stata difficile ma mi ha aiutato a crescere mentalmente. Non vedo l'ora di andare in campo e cercare di aiutare la squadra a raggiungere la vittoria".