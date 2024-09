Per commentare l’ottimo avvio di campionato dell’Inter, Rai Sport ha interpellato Evaristo Beccalossi che ha detto la sua nel corso de ‘La Domenica Sportiva’: "Magari all’inizio puoi avere qualche problema nel metterli insieme o qualche problema di condizione, invece al pronti via… Grande inizio di campionato, come gioco e come risultati" ha detto l'ex Inter.

Si è detto dopo l’Atalanta che la squadra gioca a memoria, è così?

"Beh, è il lavoro di Simone Inzaghi e del suo staff. Grandissime cose perché fanno risultato giocando bene".

Cosa ti piace di più di Inzaghi?

"Che è entrato in punta di piedi e che è sempre andato in crescita dal primo anno che è arrivato. Adesso vedi che a seconda di come vuole impostare la partita riesce a ottenere il risultato".

Ti aspettavi un Thuram così forte vicino alla porta?

"È un grandissimo giocatore, mi piace come giocatore e come persona. Ho avuto anche il piacere di conoscerlo".

La Juventus può preoccupare l’Inter?

"Preoccupare no, ma rispetto sì perché hanno dato una svolta. Thiago Motta sta cercando una strada nuova coi giovani. Mi auguro che tornino a certi livelli tra 5 o 6 anni… È una battuta la mia, ma mi piace l’idea di calcio di Thiago".