Intervistato da TMW Radio, l'ex calciatore Fabio Bazzani si sofferma su Roma-Inter: "Ho visto diverse volte la Roma, è una squadra che realizza troppo poco per quello riesce a produrre - ha esordito -. Ha avuto un cambio di allenatore poi. La partita con l'Inter è la più difficile che ci può essere, ma può essere la partita giusta per riprendere fiducia e deve giocarsela al massimo. Se l'Inter vorrà ridare un messaggio a tutti e far capire che è tornata feroce, perderà. Ma la Roma ha la grande occasione, se farà un grande risultato certe nubi che ci sono si allontaneranno".