Dopo il verdetto dei sorteggi di Nyon che hanno decretato gli accoppiamenti degli ottavi di Champions League, l'allenatore del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, eurorivale dei nerazzurri nella fase a gironi, ha detto: "La nostra perfetta fase a gironi non è stata premiata. Lo stesso vale per il PSG, che non sarà molto contento di giocare contro di noi. La partita è ancora relativamente lontana, ma il PSG è un avversario tosto e con molte stelle nella sua rosa. Sarà dura".