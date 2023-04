Che momento è? In campionato sembra non funzionare nulla però siete qui… A rispondere è ancora Alessandro Bastoni, incaricato a presentare il grande impegno di domani da disputare al Da Luz di Lisbona contro il Benfica. Il difensore di Inzaghi parla così a Sportmediaset alla vigilia: "È un momento sicuramente non facile in campionato, dal punto di vista dei risultati perché penso che per atteggiamento e mole di gioco che abbiamo affrontato in queste partite non siamo stati premiati per quello che in verità avremmo meritato. Dobbiamo sicuramente tenere il morale alto perché è un’occasione più unica che rara perché erano dodici anni che l’Inter mancava a questo appuntamento e vogliamo giocarcelo bene".

Vi siete parlati tante volte in questa stagione fatta alta di alti e bassi, che spiegazioni ti sei dato?

"Sicuramente abbiamo peccato di cinismo, abbiamo avuto tante occasioni che non siamo riuscite a concretizzare ma da questi momenti si esce con spirito di squadra, uniti. E su questo sono sicuro: abbiamo un grande gruppo".