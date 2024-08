Il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni parla così a Inter TV dopo il 2-2 al debutto contro il Genoa: “La difficoltà è derivata dal fatto che molti di noi sono arrivati tardi dalle Nazionali ed hanno avuto poco tempo per lavorare. Rimango fiducioso. Conosciamo Marassi, non facciamo drammi e cerchiamo di lavorare al meglio per ripartire bene al più presto.

Contenti di ritrovare i vostri tifosi?

“Sì, già li abbiamo sentiti oggi a Marassi e non vediamo l'ora di riaverlo anche a San Siro".