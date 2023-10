Al termine di Inghilterra-Italia, match vinto dai padroni di casa con il risulttato di 3-1, Nicolò Barella si è concesso ai microfoni di Sky Sport. "Non è positivo per noi arrivare con l'acqua alla gola, siamo giocatori forti ma dobbiamo avere coraggio - le sue parole -. Dobbiamo essere più sfacciati, non è possibile arrivare all'ultima giornata con l'acqua alla gola".

"Di questa prestazione salvo l'atteggiamento giusto quando siamo entrati in campo ma certe partite bisogna vincerle - ha aggiunto -. Ci siamo trovati tante volte in queste situazioni, anche nel club, dobbiamo trovare fuori qualcosa in più così è il calcio. Abbiamo le nostre carte da giocare, avevamo la possibilità di poter fare meglio e mi dispiace solo per questo".