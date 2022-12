Nel corso della lunga intervista rilasciata a Barça TV, Xavi ha ripensato non senza amarezza alla prematura eliminazione dalla Champions League del suo Barcellona, finito terzo dietro l'Inter nel girone dominato dal Bayern Monaco: "Non ci piace, ci fa arrabbiare il fatto di giocare in una competizione in cui non vorremmo esserci (l'Europa League, ndr). Se firmo per la doppietta Liga-Europa League Questa squadra deve ambire a tutto, ci sono anche la Coppa del Re e la Supercoppa. Dobbiamo almeno lottare, abbiamo un'ottima squadra e tanti giovani. Dobbiamo mostrare tutto l'impegno che abbiamo come club, tutta la pressione è su di me".