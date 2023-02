Il difensore del Barcellona Jules Koundé, intervenuto ai microfoni di Movistar+ dopo la partita contro il Manchester United che è costata l'eliminazione dei catalani dall'Europa League, ha detto la sua sul flop europeo dei blaugrana: "Bisogna dare merito al rivale, che ha messo una marcia in più nella seconda parte e ci ha messo in difficoltà. Abbiamo lottato, è stato molto deludente. Voglio ringraziare i tifosi che sono venuti all'Old Trafford, sono molto dispiaciuto per loro e per il gruppo. Se pensiamo all'eliminazione dalla Champions League, abbiamo avuto molte assenze e gli avversari sono più forti in quella competizione. Abbiamo giocato contro grandi squadre come Bayern Monaco e Inter. Questo serve per imparare, dobbiamo fare un ulteriore passo avanti e l'anno prossimo lo faremo. È una delusione perché eravamo entusiasti, ma non è un fallimento per come abbiamo gareggiato e perché lo United è un rivale molto in forma.