Raggiunto dai cronisti dopo l’incontro di questa mattina fra le varie componenti del calcio italiano interne alla FIGC, il presidente della Lega B, Mauro Balata si è espresso in questi termini riguardo la riforma del calcio: "La Serie B ha rappresentato l’esigenza di una riforma che veda una maggiore autonomia delle leghe professionistiche su alcune scelte che possano essere funzionali al sistema calcio italiano e alla sua crescita. Ogni lega deve avere il proprio tratto distintivo. Noi come Serie B abbiamo affermato una chiara identità, anche portando tutte le nostre risorse a vantaggio del minutaggio per giocatori Under 21 italiani, una decisione presa nel 2022 e dopo una serie di passaggi non semplici", le dichiarazioni riportate da Sportface.it.