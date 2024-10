Salvatore Bagni giudica dalle colonne della Gazzetta dello Sport quanto visto in questo primo scorcio di stagione. "Il Napoli è la sorpresa più grande, l’Inter la favorita - dice - . Dopo una stagione disastrosa, nessuno credeva che Conte iniziasse così: 8/11 della squadra sono dello scorso anno. L’entusiasmo è straordinario e aiuta, ma su Conte non c’erano dubbi: ha carisma e carattere ed è stato veloce a trasferirli. L’Inter è migliore, arriva da un campionato stravinto e si è rinforzata. È attenta, soffre ma concede poco".

Tra le rivali dei nerazzurri c'è anche la Juventus. "Perché il Milan è a -5 dopo 7 partite, un’enormità: hanno cambiato, Koopmeiners e Gonzalez non si sono allenati in estate e Douglas Luiz non si è inserito. Arriveranno, ma i pareggi sono punti persi. È un nuovo anno per Motta, ma negli 0-0 ha creato poco. Dicono di vedersi dietro le prime due, ma non ci credo...".