Il Governo detta la linea sulla nuova authority che controllerà i conti dei club professionistici. La proposta del mondo dello sport approvata venerdì in Giunta con lo scetticismo della Federbasket dovrebbe essere cestinata, poiché contraria ai cambiamenti pretesi dal Ministero dell'Economia. I ministri Giancarlo Giorgetti e Andrea Abodi vanno avanti con l’idea di una struttura esterna allo sport, mentre per le Federazioni questo è solamente l’ultimo tentativo di invadere il settore, in questo caso tramite un’autorità di nomina politica che determinerà anche le iscrizioni ai campionati di Serie A, Serie B e Serie C di calcio e Serie A di basket.

Confermate le indiscrezioni che vedrebbero il presidente dell’autorithy e i due componenti nominati dal Ministero per lo Sport di concerto con quello dell’Economia, in stile Sport e Salute, previo parere delle commissioni parlamentare. L’organismo resterebbe in carica per sette anni, con un solo mandato, 30 dipendenti e un budget annuale di 3 milioni di euro circa. Abodi e Giorgetti avrebbero come modello quello di Nado Italia, indipendente rispetto al Coni. Venerdì il testo finirà in Cdm nell’ampio pacchetto sport.