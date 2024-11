Nella giornata di ieri, una delegazione di giocatori della Nazionale austriaca composta da David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer e Konrad Laimer ha incontrato il presidente dell'ÖFB, la Federcalcio locale, Klaus Mitterdorfer. L'obiettivo è quello di evitare che il loro consulente Bernhard Neuhold venga destituito nell'ambito della riforma strutturale federale. La conclusione ufficiale dovrebbe avvenire nei prossimi mesi. Come riporta il quotidiano Salzburger Nachrichten, i giocatori minacciano di boicottare la propria federazione se la loro voce continua a non essere ascoltata, scendendo in campo per le partite ma rifiutandosi di prendere parte a qualunque iniziativa collaterale di marketing come gli appuntamenti con gli sponsor, le sessioni di autografi per gli sponsor e le riprese pubblicitarie.

I giocatori rivendicano una maggiore esposizione rispetto al loro valore di mercato, ritenendo la loro visibilità svalutata per i partner dell'associazione. In questo modo la ÖFB ha potuto offrire ai suoi sponsor condizioni vantaggiose e le apparizioni con i giocatori della Nazionale spesso vengono assegnate e pianificate in anticipo per anni. Per la ÖFB un boicottaggio pubblicitario da parte delle proprie stelle sarebbe una catastrofe economica, per questo motivo i calciatori hanno molta influenza dalla loro parte nella lotta per i loro diritti.