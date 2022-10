Nel bilancio approvato ieri, l'Inter dà comunicazione anche delle operazioni di mercato in entrata e in uscita contabilizzate prima del 30 giugno 2022 ma relative alla stagione in corso. Per quel che riguarda i tasselli in entrata, spicca un dettaglio legato a Kristjan Asllani, arrivato dall'Empoli in prestito lo scorso giugno: secondo la nota, l'acquisto del centrocampista albanese è soggetto ad obbligo di riscatto al conseguimento del primo punto realizzato dalla Prima Squadra nel campionato di Serie A dopo la data del 2 febbraio 2023, un po' come avvenuto lo scorso anno con Joaquin Correa e Robin Gosens, riscattati proprio dopo il primo punto conquistato dopo il 2 febbraio 2022. Asllani, iscritto a bilancio per 14,5 milioni di euro, ha un contratto in scadenza nel 2027.