DAZN ha totalizzato 5,5 milioni di ascoltatori per la venticinquesima giornata di Serie A, andata in archivio lunedì sera con Genoa-Venezia 2-0. Un dato registrato dalla piattaforma streaming soprattutto grazie ai due big match in cartello: Juventus-Inter ha raggiunto i 2 milioni di audience media, diventando la seconda partita più vista da inizio stagione, mentre Lazio-Napoli ha superato il milione di spettatori. Lo riporta Digital-news.it.

Venerdì 14/02/25 20:45 – 22:38 BOLOGNA – TORINO 245.959 ESCLUSIVA DAZN

Sabato 15/02/25 15:00 – 16:51 ATALANTA – CAGLIARI 345.963 ESCLUSIVA DAZN

Sabato 15/02/25 18:00 – 19:51 LAZIO – NAPOLI 1.019.498 ESCLUSIVA DAZN

Sabato 15/02/25 20:47 – 22:42 MILAN – VERONA 448.147

Domenica 16/02/25 12:32 – 14:30 FIORENTINA – COMO 461.389 ESCLUSIVA DAZN

Domenica 16/02/25 15:01 – 16:53 MONZA – LECCE 73.645 ESCLUSIVA DAZN

Domenica 16/02/25 15:01 – 16:53 UDINESE- EMPOLI 104.459 ESCLUSIVA DAZN

Domenica 16/02/25 15:01 – 16:53 ZONA DAZN 140.976 ESCLUSIVA DAZN

Domenica 16/02/25 18:00 – 19:55 PARMA – ROMA 472.374

Domenica 16/02/25 20:45 – 22:38 JUVENTUS – INTER 1.972.279 ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 17/02/25 20:47 – 22:38 GENOA – VENEZIA 224.565