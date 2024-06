Ora cardine dei Paesi Bassi, in passato Denzel Dumfries ha difeso due volte la maglia di Aruba, selezione in cui è approdo all'età di diciassette quando giocava nel BVV Barendrecht: "Conoscevo Denzel perché si allenava in una scuola di calcio dove lavoravo - ha raccontato a ESPN l'ex ct Giovanni Franken -. Inoltre, all'epoca ero capo allenatore di RVA e l'avevo già nella mia lista di scouting. Conoscevo un po' suo padre e sapevo che fosse un arubano. Sono rimasto molto colpito dalla competitività di Denzel più che dalla sua tecnica. Lui stesso mi disse di voler migliorare: 'Tocco molti palloni, ma li perdo subito', disse. Quella mentalità è nel suo DNA. Ha avuto una bella educazione e anche i suoi genitori lo hanno aiutato durante la sua carriera. Questa mentalità lo ha portato dove è ora. Posso immaginare che la prima volta facendo il rondo con Frenkie de Jong e Memphis abbia corso molto da tutte le parti. Ma è uno che, in segreto, si allena duramente in modo da migliorare. È il più grande esempio per gli arubani a livello calcistico. Tutti sull'isola sono completamente pazzi per lui. Per quanto mi riguarda, possono intitolargli l'aeroporto".