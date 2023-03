Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato a Sky Sport: "Una sfida con l'Inter lo vedrei dalla prospettiva del Real Madrid, non del derby. Il Napoli è molto pericoloso, ma in generale tutte le squadre che arrivano ai quarti sono insidiose e ci sarà molto equilibrio per proseguire il cammino. Noi favoriti? Ieri il City ha fatto sette gol, dovremo soffrire ad ogni gara. Eventuale confronto col Milan? Mi auguro in finale, ad Istanbul, ma il cammino è lungo".