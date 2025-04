"Antonio è una certezza, in questo finale avvincente credo possa tirar fuori ancora di più le sue qualità. Lavora molto sulla mente e nei momenti delicati riesce a dare qualcosa in più". Così Nicola Amoruso, ex attaccante di Serie A che ha vestito diverse maglie in carriera, commenta a Sport Mediaset la situazione dei partenopei, in lotta per lo scudetto con l'Inter.

"E' un Napoli diverso da quello dell'anno scorso, fino all'ultimo darà filo da torcere all'Inter. Sicuramente sarà un finale di campionato avvincente", conclude Amoruso.