Presente anche Marco Amelia al Memorial Claudio Lippi, l'ex portiere dei rossoneri ha espresso il suo auspicio per lo scudetto: "Non me ne vogliano quelli dell’Inter, ma lo merita il Milan. Ha fatto un percorso che dura da qualche anno, con una programmazione, con una dirigenza che ha messo sul tavolino una filosofia, con staff e giocatori che ogni giorno hanno sentito sempre più addosso la maglia del Milan. Andiamo a Sassuolo e speriamo di festeggiare, lo merita tutto l’ambiente Milan. Vedendo poi lo stadio di domenica scorsa... Il Milan ha la motivazione di vincere un campionato dopo tanti anni e sono convintissimo che questa squadra ci farà emozionare domenica".