Massimo Ambrosini, sulle frequenze di Radio Serie A con RDS, ha parlato della sfida tra Inter e Monaco in programma questa sera: "Il Monaco è una squadra tecnica che vuole giocare sempre a calcio. L’Inter, in Europa, ha preso un gol in 7 partite, tra l'altro quasi alla fine delle gare. Avrà l’incognita di giocare senza De Vrij e Acerbi, per cui voglio vedere come Bisseck si comporterà da centrale. L’olandese è stato uno dei segreti dell’Inter, soprattutto in Europa", ha detto.