Arrivano nuove dichiarazioni di Amadeus, questa volta ai microfoni di New Sound Level 90 FM nel corso della trasmissione 'Il Diabolico e il Divino', in merito alla partita di domani sera tra Inter e Roma: "Mi aspetto due squadre in ottima forma, l’Inter dopo la vittoria contro la Juventus è come resuscitata dopo quel derby perso con il Milan a febbraio che aveva rotto qualche meccanismo ed è tornata l’Inter che conoscevamo. La Roma sta bene, ha giocato alla grande contro il Napoli e quindi sarà una partita apertissima. Tutti gli obiettivi sono aperti per entrambe, se la giocheranno a viso aperto come piace ai due allenatori". Dal mattatore di Sanremo anche una parola su Marcelo Brozovic: "Lui è uno dei centrocampisti più forti d’Europa ad oggi per intensità, frequenza di corsa e qualità. Quando all’Inter manca Brozovic si vede, non c’è possibilità di sostituirlo e credo che l’Inter abbia necessità di trovare un vice - Brozovic giovane che possa crescere dietro di lui. Chi ama il calcio non può non ammirarlo, è un calciatore speciale".