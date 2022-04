Juve-Inter? Sfida unica per fascino e anche decisiva, soprattutto per i nerazzurri. Parola di Alessandro Altobelli, che di derby d’Italia ne ha giocato qualcuno (per di più su entrambe le sponde) e che, classifica e calendario alla mano, inquadra la super sfida di domenica sera come il primo bivio per la truppa di Inzaghi. "Quella di domenica - assicura Spillo a Gazzetta.it - sarà una sfida cruciale per i nerazzurri, sono loro a giocarsi di più. Si tratta di rientrare prepotentemente nella lotta per il titolo. Pronostico? Fosse stata prima della sosta avrei detto Juve, perché l’Inter veniva da risultati un po’ deludenti. Dopo la sosta, ho più fiducia nell’Inter, perché mi auguro che abbia superato il momento critico. Ad ogni modo, ritengo la Juve favorita perché gioca in casa e nelle ultime partite sta dimostrando di aver recuperato diversi giocatori. Parlo di gente che ha alzato il rendimento rispetto a due-tre mesi fa". Chi può essere decisivo per Allegri e per Inzaghi? "Per Allegri sicuramente Vlahovic, il pericolo numero uno. Ma temo anche Dybala, perché è uno che può sempre trovare la giocata vincente. Per l’Inter, punto tutto su Lautaro e Dzeko, perché hanno dimostrato di essere la coppia perfetta nei momenti in cui l’Inter esprimeva il gioco migliore. Sono i due bomber stagionali, quindi sono la coppia ideale".