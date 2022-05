Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex centrocampista del Napoli Allan torna con la memoria all'annata 2017-2018, quella dello Scudetto sfumato nella volata finale con la Juventus dopo la vittoria bianconera sull'Inter e il successivo stop dei partenopei di Maurizio Sarri a Firenze: "In genere, nel calcio, viene ricordato chi vince; invece, fateci caso, se si cerca un riferimento tecnico del recente passato, spesso si cita quel Napoli. Una sintonia unica, la squadra più bella. Davanti alla tv, nel momento in cui ci rendemmo conto che era finita, perché la Juventus, che vinse in casa dell’Inter, a quel punto aveva un calendario agevolissimo. Capimmo, in quella serata, quanto sia difficile vincere il campionato in Italia. E fu sotto gli occhi di tutti. Noi ci trovammo senza energia, eravamo distrutti, quel risultato divenne per noi frustrazione".