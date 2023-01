Lele Adani non usa mezzi termini per fotografare la brutta figura fatta ieri dall'Inter che, cadendo a sorpresa in casa contro l'Empoli, ha detto praticamente addio ai sogni scudetto a metà campionato: "E' stata una delle più brutte partite degli ultimi anni, gestita male anche nel primo tempo - le sue parole durante la Bobo TV -. Ho visto una squadra poco ispirata, quasi mai precisa e mai pericolosa contro un Empoli che vale 1/100 dell'Inter. L'Inter, se possibile, è andata peggio quando è rimasta in dieci nelle scelte e nell'interpretazione. Anche in inferiorità numerica, per me, l'Inter ha tutti i mezzi per essere superiore all'Empoli. Non può la squadra che va a Barcellona a giocarsela e vince una Supercoppa cinque giorni fa avere un atteggiamento così distante dalla sua statura. Ha dimostrato di essere 'piccola' nel momento cruciale, è stata più piccola dell'Empoli".