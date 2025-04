Raggiunto da Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Bayern Monaco-Inter, Francesco Acerbi presenta così il quarto di finale d'andata di Champions League: "Servirà grande attenzione, i dettagli fanno la differenza. Sappiamo quanto sono forti in casa, cercheremo di mettere più attenzione in tutti i 90' anche se sappiamo che c'è anche il ritorno, ma questo non lo calcoliamo perché sarebbe un grave errore. L'atteggiamento dovrà essere di alto livello".

Come marcherai Kane? Cosa pensi di lui?

"Loro hanno un pacchetto di difesa e centrocampo dove sono uno più forte dell'altro. Kane è uno che svaria, è difficile che sbagli un passaggio o uno stop e sa smarcarsi. Forse è il centravanti più forte, infatti il Bayern credo l'abbia pagato 100 milioni e per uno di più di 30 anni nessuno paga una cifra del genere. Non lo scopriamo ora, ma c'è lui come ci sono altri".

Cosa vi lascia il pareggio di Parma?

"In Italia certe cose le paghi e le paghi anche in Europa. È stata una concomitanza sui secondi tempi: è da un bel po' di tempo che non siamo come nei primi tempi e questo è stato il risultato, ma per fortuna abbiamo pareggiato. Ora c'è una gran partita e speriamo di fare risultato".