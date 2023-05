Al termine della sfida contro il Milan, il difensore Francesco Acerbi è intervenuto ai microfoni di Inter TV per commentare la vittoria nella gara d'andata valida per le semifinali di Champions League: "Tutti pensavano non avremmo nemmeno passato i gironi, ci credevamo noi e basta. Abbiamo fatto una buona partita, peccato per l’approccio al secondo tempo dove abbiamo rischiato di prendere goal in apertura. Noi non abbiamo ancora fatto niente, abbiamo il 50% di possibilità di passare.

Al ritorno non dobbiamo commettere alcun errore, non siamo ancora qualificati. Adesso pensiamo al Sassuolo, sono già tranquillo e concentrato sulle prossime gare. Se non dovessimo passare dopo un 2-0 sarebbe un duro colpo, tra una settimana dovremmo essere ancora più attenti per qualificarci contro un grande Milan".