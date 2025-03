Torna il 'Festival della Serie A', giunto alla sua seconda edizione grazie alla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Parma. Nella tre giorni dal 6 all'8 giugno, i protagonisti racconteranno l'unicità del massimo campionato di calcio italiano attraverso incontri e workshop.

Dopo la prima edizione dello scorso anno che ha coinvolto 81 speaker distribuiti 7 location per un totale di 31 panel e 3500 partecipanti, anche quest’anno la città di Parma si vestirà a festa per accogliere tutti i principali stakeholder del settore, alcuni dei più grandi campioni, allenatori, dirigenti che hanno scritto la storia del nostro Campionato, i direttori delle principali testate italiane che si occupano di sport, oltre ad influencer amati dai giovani, esperti di social media e attori e cantanti grandi appassionati e tifosi di calcio.

Ma non solo: in questa edizione il Festival della Serie A, ancora totalmente gratuito per tutti i tifosi e gli appassionati, si arricchirà della Fan Zone, di un Digital Creative Hub (lo scorso anno i 70 contenuti pubblicati sui canali social di Lega Serie A hanno totalizzato 10 milioni di visualizzazioni e raggiunto 5 milioni di utenti), di un’esposizione della Lega Collezionisti Italiani e di una rassegna cinematografica realizzata insieme a Rai Cinema.

L'esperienza sarà totalmente immersiva e vivrà nel centro di Parma con tutti gli eventi ospitati nel raggio di 500 metri in locations prestigiose e ricche di storia come il Teatro Regio, la Galleria San Ludovico, il Laboratorio di San Paolo e il Palazzo della Pilotta, ma anche Piazza Garibaldi, Piazza della Pace, Piazza della Steccata e Palazzo del Comune.

Gran finale domenica 8 giugno allo Stadio Tardini alle 17.30 con la partita esibizione di “Operazione Nostalgia” cui parteciperanno i grandissimi del passato.