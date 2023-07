Antonio Paganin è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, commentando le mosse dell'Inter: "Sulla carta, al netto delle uscite, come organico rimane tra le 2-3 che possono pensare di ambire al titolo. Ho sentito l'analisi di Marotta, non credo che l'assalto arabo si fermerà qui. Sanno che le società italiane sono affamate di denaro fresco per reinvestire sul mercato. Non mi meraviglierei che nei prossimi giorni ci sia la corsa a tenere i campioni piuttosto che a comprare. L'Inter comunque è la prima favorita, ci sarà da dare però più continuità, viste le troppe sconfitte dell'anno scorso".

Serenità anche per il rapporto risanato con Inzaghi?

"Io per primo non cambio idea, ho criticato giustamente Inzaghi perché all'Inter sei obbligato di fare un campionato di vertice. Si contestava la gestione campionato diversa a quella Champions o di Coppa Italia. E' assurdo che negli ultimi due anni non abbia vinto il titolo perché è e rimane la più forte come rosa. Quindi per questo nascevano le critiche. Il finale di stagione ha mostrato dove potevi essere realmente. Da Inzaghi ci si aspetta la continuità, che deve essere sistematica se sei all'Inter, sennò è normale che arrivino le critiche".