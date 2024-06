Il portiere dell’Inter e della Svizzera Yann Sommer parla così in zona mista dopo la vittoria contro l’Italia: "Se mi aspettavo un’Italia così arrendevole? Io penso che noi abbiamo fatto veramente una bella partita, è stata dura per l’Italia entrare in gara perché noi chiudevamo tutti gli spazi, abbiamo giocato in modo aggressivo, con qualità quando avevamo la palla".

È l’anno buono per arrivare fino in fondo per voi?

“Vediamo passo dopo passo, adesso è importante continuare così, essere pronti per la nostra partita. Sappiamo che abbiamo le possibilità di fare bene”.

Il calcio italiano è in crisi?

"No, io penso di no. È una grande Nazionale, credo che oggi abbiamo fatto una grande prestazione noi ed è stato difficile per l’Italia fare la loro gara. Conosco molti giocatori che erano in campo oggi e so che hanno tanta qualità", ha concluso.