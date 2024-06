A tre giorni dall'ottavo di finale degli Europei contro la Svizzera, Luciano Spalletti sta guidando l'allenamento della nazionale azzurra. Nello specifico, dopo la fase di riscaldamento, è iniziata una partitella a tutto campo tra una squadra composta da chi non è partito titolare contro la Croazia (unica eccezione Lorenzo Pellegrini) e una mista con giovani del Borussia Dortmund e a cui si sono aggiunti Michael Folorunsho, Bryan Cristante e Stephan El Shaarawy. Modulo, ancora il 3-5-2. Il resto del gruppo è rimasto in palestra. Prima della partitella, Spalletti si è intrattenuto qualche secondo a parlare con Davide Frattesi.

Per quanto concerne i portieri, Alex Meret nelle riserve azzurre mentre Guglielmo Vicario a difesa della porta della selezione mista. In gran spolvero Raoul Bellanova con le sue sgroppate. Solo panchina per l'eroe di lunedì scorso Mattia Zaccagni, mentre la prima rete è proprio a firma di Frattesi.

In questa occasione il CT ha voluto fare un regalo ai tifosi che seguono la Nazionale, permettendo loro di assistere all'allenamento. Stessa concessione anche alla stampa. Ed è così che la seduta odierna si sta svolgendo davanti a circa 300 persone sugli spalti, che hanno ringraziato con cori e applausi. Da segnalare il primo vero caldo a Iserlhon.

A seguire le immagini e il servizio.