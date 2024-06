Quattro dubbi di formazione per Spalletti in vista del match di domani contro la Spagna. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, i ballottaggi riguardano due difensori, un trequartista e la punta.

Dietro il dubbio è tra Di Lorenzo e Darmian e tra Calafiori e Mancini; in mezzo potrebbe trovare spazio Cristante al posto del compagno di club Pellegrini; davanti è sfida tra Scamacca e Retegui.

Per il resto, dentro gli stessi che hanno battuto l'Albania all'esordio, compresi gli interisti Bastoni, Barella, Dimarco e Frattesi.