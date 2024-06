Ore 18, davanti all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen, iniziano a radunarsi i primi tifosi in vista di Spagna-Italia. E rispetto alla partita contro l'Albania, i nostri connazionali sono decisamente aumentati. Così com'è aumentato l'entusiasmo, come si evince dalle immagini a seguire di un gruppetto di tifosi azzurri che intonano cori anche contro i rivali e rispolverano persino 'Notti Magiche'. Spicca persino una maglia dell'Italia con il nome di Schillaci, giusto per restare in tema.

Di seguito il video.