Davide Frattesi sì. Nicolò Barella ancora no. A tre giorni dall'esordio europeo contro l'Albania a Dortmund, sembra sempre più probabile il forfait di uno dei pilastri di questa Nazionale, fresco di rinnovo con la sua Inter. Il ventisettenne campione sardo continua a lavorare in palestra a causa dell'affaticamento muscolare che lo ha colpito proprio in concomitanza con il viaggio in Germania.

Si era fermato invece solo per precauzione, ieri, Frattesi che è apparso tonico e scattante nella seduta svoltasi nel pomeriggio all'Emberg Stadion di Iserlhon, dove gli azzurri si stanno allenando da ieri in vista della prima uscita di sabato prossimo. Nessun problema per Matteo Darmian, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, tre che conto l'Albania di Kristjan Asllani, dovrebbero partire titolari.