Continua l'avventura dell'Italia a Euro 2024, con il mirino puntato sulla super sfida contro la Spagna in programma giovedì sera e valida per la seconda giornata della fase a gironi. L'allenamento degli azzurri oggi è iniziato alle 17: dopo una prima fase di riscaldamento, per gli azzurri partitella a ranghi misti a mezzo campo a due tocchi.

Il ct Spalletti chiede sempre ai suoi di far girare la palla velocemente, mentre la richiesta alla punta è di attaccare la profondità. In campo, poi, son proseguite le esercitazioni con un 12 contro 12.