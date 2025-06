Ai microfoni di DAZN prima di Inter-Urawa Red Diamonds, l’attaccante nerazzurro Sebastiano Esposito presenta così la sfida: “Sono carico. Spero di fare bene. Abbiamo grande voglia di riscatto. I giapponesi sono una squadra fastidiosa, hanno grande atletismo. Dobbiamo partire forte per provare a fare loro male. Cosa ci ha chiesto Chivu? Ci ha detto di muovere la palla, per fargli male il prima possibile".

Sul fratello Salvatore, collegato in videochiamata: “È un onore per noi, è il bello della nostra famiglia, siamo tutti uniti, c’è Pio qua con me, Salvatore a casa. Speriamo di renderli ancora più orgogliosi”.