A pochi minuti da Inter-Urawa Red Diamonds, Beppe Marotta si è soffermato ai microfoni di Sportmediaset per parlare dell'attualità in casa nerazzurra: "Vogliamo partecipare a questa manifestazione da protagonisti e non da comprimari, è giusto anche che il nuovo allenatore faccia le sue sperimentazioni sia in allenamento che durante le partite. L'obiettivo è sempre quello di fare bella figura e ottenere il massimo dal punto di vista del punteggio", ha detto il presidente nerazzurro a proposito della sfida decisiva per la permanenza della squadra di Cristian Chivu al Mondiale per Club.

Mercato estivo.

"Come ho detto prima, questa è una competizione importante dove vogliamo ben figurare. Però è un po' anomala perché è a cavallo tra due stagioni. In questo periodo dobbiamo allestire quella che sarà la rosa per il 25-26, quindi stiamo facendo delle valutazioni, sondando il mercato anche a distanza. Ausilio e Baccin sono sempre attivi. E' una situazione anomala per noi e per tante squadre".

Bonny può arrivare all'Inter? Si può concludere già qui negli Stati Uniti?

"Forse non negli Stati Uniti. E' un giocatore che è dentro nel nostro taccuino, ma non abbiamo ancora negoziato in modo approfondito e lo faremo con calma. E' da vedere la volontà del Parma, ma non nascondo che interessa".

E' vero che Calhanoglu vi ha chiesto di essere ceduto?

"Calhanoglu si sta comportando da professionista quale è, la sua partecipazione agli allenamenti è molto professionale. Non abbiamo nessunissimo riscontro negativo da attribuirgli. Quindi è qui con noi. Poi una cosa sono i rumors, che partono magari da altre fonti, ma in questo momento non abbiamo avuto richieste ufficiali da nessuno. Pertanto Calhanoglu è un giocatore a tutti gli effetti dell'Inter"

