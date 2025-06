A poche ore dal secondo match del girone del Mondiale per Club contro il Monterrey, Marcelo Gallardo, allenatore del River Plate, rivela di essere comunque contento di potersi misurare in questa nuova competizione: "Siamo felici di partecipare a una nuova competizione come questa. Sono entusiasta di come sta andando; era fondamentale iniziare con una vittoria e superare la tensione. Ora ci stiamo preparando per la partita con il Monterrey che è di un livello di difficoltà diverso. È una competizione che impegna molte squadre a fine stagione e altre a metà. Ti mette in una posizione privilegiata per giocare contro rivali di altri continenti, e nessuno vuole passare un brutto momento".

Torneo per il quale, purtroppo, Gallardo dovrà fare a meno di Sebastian Driussi, infortunatosi nel corso del primo match contro l'Urawa Red Diamonds: "L'idea di non averlo più è dolorosa perché avevamo trovato un sistema d'attacco alternativa", spiega il tecnico.