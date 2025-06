A pochi minuti dalla sfida contro l’Urawa Red Diamonds, il tecnico dell’Inter Cristian Chivu parla così ai microfoni di DAZN presentando la sfida e spiegando le sue scelte tattiche per il match: “I cambi sono normali perché si gioca ogni 3-4 giorni quindi qualche cambio bisogna farlo anche per il piano di gioco. Tutti devono essere coinvolti perché sono una parte sana di questo gruppo, hanno qualità e sono all’altezza della squadra”.

Come mai queste scelte tattiche?

Sono due sotto una punta, possiamo averne anche tre alzando Barella in base al momento della partita e all'approccio che avrà l'avversario. È una scelta probabilmente più offensiva, vogliamo avere più ampiezza, qualche attacco tra le linee e superiorità in mezzo al campo. Non bisogna concedere loro tempo e spazio così non possono metterci in difficoltà con la loro velocità”.