Dario Canovi ha analizzato le prospettive di mercato delle big e non solo ai microfoni di TMW. Di seguito le sue parole: "Stanno arrivando giocatori di gran classe ma più o meno quando la carriera è finita. Questo è un segno della crisi del calcio italiano. Modric, De Bruyne e Dzeko erano fior di giocatori. Ma non sono a fine carriera, di più. Se questo è il mercato che le squadre italiane vogliono fare significa che peggioreremo ancora invece di potenziare i settori giovani dei vari club. I giovani sono come pianticelle che vanno annaffiate. Una delle vie è quella del campionato di Serie C. Vedere che Milan, Inter e Juventus siano già dentro è già qualcosa”.