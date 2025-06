"Sono molto contento per la vittoria perché la meritavamo e dovevamo vincere per forza per continuare a sognare". Comincia con queste parole l'analisi a caldo di Valentin Carboni dopo la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club che ha visto l'Inter battere i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds nel finale proprio con un suo gol: "È un'emozione molto grande perché in questi mesi ho sofferto tanto, sono stati molto difficili per me. Volevo dedicarlo alla mia famiglia e alla mia fidanzata che mi sono stati vicini, ora sono molto contento".

Quale è stata la motivazione che ti ha spinto in questi mesi?

"Penso che questo gol sia un premio per lo sforzo fatto in questi mesi. Quello che mi motiva è continuare a giocare a calcio che è quello che so fare da quando ero piccolo".

Dopo il gol ti ho visto commosso.

"Ero un po' emozionato perché ho sofferto molto. È un bel premio per me ma anche per la squadra".

Avere un compagno come Lautaro cosa rappresenta?

"Per me è un esempio molto grande, adesso posso vedere da più vicino la fame e la cattiveria che ha. Cerco di seguire quello che fa e la sua mentalità".

Qual è il tuo obiettivo per questo Mondiale?

"Il mio obiettivo era allenarmi ed essere a disposizione del mister, sto continuando con il recupero che non è ancora finito. Se il mister aveva bisogno ero pronto a fare quello che so".

