A sorpresa Benjamin Pavard, previsto addirittura nell'undici titolare contro l'Urawa Red Diamonds, non è neanche nella lista dei diasponibili. Secondo quanto appreso da FcInterNews il difensore francese è assente a causa del riacutizzarsi del problema alla caviglia che già lo aveva lasciato a lungo fuori nelle scorse settimane. Per cautela, lo staff dell'Inter ha preferito non rischiarlo.